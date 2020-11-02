البر الرئيسي الصيني يسجل 24 إصابة جديدة بكورونا منها 3 حالات محلية

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الاثنين، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 24 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن 3 من الإصابات انتقلت إليها العدوى محليا، وجميعها في منطقة شينجيانج، إلى جانب 21 حالة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.

وذكرت اللجنة أنه تم تسجيل ما إجماليه 30 حالة جديدة بدون أعراض، بينها 24 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تصنف الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض كحالات مؤكدة.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 20 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86021 حالة، بينهم 363 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، و12 منهم في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 81024 مريضا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.