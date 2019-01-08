وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: أردوغان ينشر أيديولوجية الإخوان المسلمين دوليا

طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أوروبا بالتصدي إلى مساعي تركيا نحو التوسع الإقليمي.

وقال قرقاش في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين: "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحد السياسيين الأوروبيين القلائل الذين يعارضون علنا التوسع الإقليمي لتركيا... أوروبا بحاجة إلى موقف موحد تجاه تركيا، حيثما يرى أردوغان ثغرات أو نقاط ضعف، فإنه يستغلها لصالح نفوذه. إذا تم وضع خطوط حمراء له، حينها سيكون مستعدا للتفاوض".

وذكر قرقاش أن مشروع أردوغان الأيديولوجي يرتبط ارتباطا وثيقا بهذا التوسع، موضحا أن هذا المشروع إسلامي، قائلا: "أردوغان ينشر أيديولوجية الإخوان المسلمين دوليا. إنها من ناحية أيديولوجيته الخاصة، ولكنها من ناحية أخرى أداة لكسب النفوذ. لا يمكن فصل ذلك عن ذاك".

وأشار قرقاش إلى المواقع التي تنشط فيها تركيا حاليا، حيث يقوم آلاف الجنود الأتراك بعمليات في شمال العراق ضد ميليشيا حزب العمال الكردستاني، وفي شمال سوريا تتواجد قوات تركية حاليا جنبا إلى جنب مع ميليشيات حليفة، وفي ليبيا تضمن الأسلحة التركية ومليشيات موالية لتركيا من سوريا بقاء حكومة الوفاق الوطنية برئاسة فايز السراج.

وقال قرقاش: "تركيا تتوسع في كل مكان على حساب العرب... لذلك فإننا نعارض هذا الأمر. إذا كانوا يريدون إعادة تأسيس إمبراطوريتهم - فليتفضلوا، ولكن ليس عندنا".