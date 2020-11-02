«رايان إير» تتكبد خسائر بـ226 مليون يورو في الربع الثاني

أعلنت شركة "رايان إير" الأيرلندية للطيران منخفض التكلفة تسجيل خسائر صافية بقيمة 226 مليون يورو (263 مليون دولار) في الربع الثاني من السنة المالية، مع استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا على أعداد الركاب.

ويأتي الإعلان الصادر اليوم على النقيض تماما من البيانات الخاصة بنفس الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام السابق، عندما سجلت الشركة أرباحا بقيمة 910 ملايين يورو.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة مايكل أوليري أن الخسائر الإجمالية للنصف الأول من السنة المالية، والتي بلغت 411 مليون يورو، أقل من الخسائر التي تتوقعها الشركة للنصف الثاني من السنة المالية.

وأضاف أوليري أنه على الرغم من أن الشركة تتوقع حاليا أن تصل أعداد الركاب إلى 38 مليونا خلال السنة المالية بأكملها، فإنه يستحيل إعطاء تنبؤات دقيقة بالنظر إلى التدابير التي تفرضها الحكومات لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة.