قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إن مصر دولة مؤسسات تحترم القانون وسيادته، مؤكدًا أنه «لا أحد فوق القانون أو المساءلة وتجب محاسبة كل من يثبت خطؤه أيا كان».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن «التزام الأفراد أيا كانت مهنتهم وقيمتهم وقدرهم أمر حتمي وواجب»، مشيرًا إلى أنه «لا أصل بين وجود روابط وصلات بين مرتكب الفعل الإجرامي وبين الصفة الإجرامية لأحد ذويهم».

وأشار إلى أن «الأزمة الحقيقية في ربط البعض بين فعل لطفل وبين هيبة القضاء وصونه»، متابعًا: «الخوض أصبح شديدًا وكبيرًا، ونتمنى من كل المتمعنين في المسألة أن يتم الفصل بين الفعل الإجرامي وصفة والده».

وأكد المتحدث باسم نادي القضاة أن صفة الوالد في واقعة تعد طفل على ضابط شرطة أو غيرها لا يوقف سير إجراءات المحاكمة، ذاكرً أنه تم التحقيق في المسألة واتخاذ كل الإجراءات، وفقًا لقانون الطفل.

وسلمت النيابة العامة، الطفل صاحب واقعة محاولة دهس شرطي المرور بالمعادي إلى والده وقررت تغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه.

وكشف مصدر مطلع عن أن السيارة ليست ملكا لوالد الطفل وإنما هي ملك لصديق والده وفور بدء التحقيقات حضر إلى النيابة التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأمرت بتغريمه.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بـ الإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقد أساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.