البحث العلمي: تمويل 3 آلاف حقل إرشاد زراعي وزيادة إنتاجيتهم من القمح

أعلن مؤشر البحث العلمي لشهر أكتوبر 2020 بالمرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تمويل 3000 حقل إرشادي زراعي من الأكاديمية، من خلال الحملة القومية للنهوض بإنتاجية القمح بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.



وذكرت الأكاديمية أن الحملة ساهمت خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة في زيادة إنتاجية محصول القمح في الحقول الإرشادية بمتوسط 24.5 أردب للفدان مقابل المتوسط العام للجمهورية بحوالي 18.50 أردب للفدان، إلى جانب توفير أكثر من 20% من كمية مياه الري عند الزراعة على المصاطب، بالإضافة إلى توفير من 25% من كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة.



يذكر أن مؤشر البحث العلمي الشهري مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهريا.