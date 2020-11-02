ــ بايدن يتقدم فى الاستطلاعات على المستوى الوطنى وترامب يزاحمه فى الولايات المتأرجحة.. وتوقعات بتجاوز المشاركة حاجز 138 مليون صوت

يتوجه الناخبون الأمريكيون، غدا الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع لاختيار الرئيس السادس والأربعين فى تاريخ الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطى جو بايدن، بعد حملة انتخابية استثنائية فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيدــ19».

ويحق لـ230 مليون أمريكى التصويت فى الانتخابات الرئاسية، ويتوقع الخبراء أن تتجاوز نسبة الإقبال، بسهولة، حاجز 138 مليون صوت، التى نجحت انتخابات 2016 باستقطابها، بحسب وكالة «رويترز».

وتعتبر التحديات التى تواجه الانتخابات الرئاسية هذا العام أخطر بكثير من السنوات الماضية، إذ انها تجرى فى ظروف استثنائية لم تشهدها البلاد من قبل، وهى تتجاوز مسألة عد الأصوات فى البريد، والذى اعتبرها ترامب تسّهل التزوير، بل أزمة تفشى كورونا الذى لم تتخلص منه البلاد، وحادثة مقتل المواطن الأمريكى ذى الأصل الأفريقى جورج فلويد فى ولاية مينسوتا وما نتج عنها من تظاهرات حاشدة تخللها أعمال عنف.

ويحتفظ المرشح الديمقراطى جو بايدن (77 عاما) بتقدم قوى على ترامب (74 عاما) على مستوى البلاد، لكن الرئيس الجمهورى يبقى على آماله من خلال الحفاظ على قدرته التنافسية فى الولايات «المتأرجحة» التى يمكن أن تحسم السباق نحو البيت الأبيض.

وظل تقدم بايدن على المستوى الوطنى على ترامب ثابتا نسبيا خلال الأشهر القليلة الماضية مع استمرار أزمة وباء كورونا. ويتقدم بايدن على ترامب بنسبة 51 % مقابل 43% فى أحدث استطلاع أجرته رويترز/إبسوس فى 27 و29 أكتوبر.

لكن لا يزال ترامب قريبا من بايدن فى ما يكفى من الولايات الحاسمة لمنحه أصوات المجمع الانتخابى البالغ عددها 270 واللازمة للفوز بولاية ثانية.

وأظهرت استطلاعات الرأى التى أجرتها رويترز/إبسوس أن السباق لا يزال غير محسوم فى فلوريدا ونورث كارولاينا وأريزونا. كما يتخلف ترامب بفارق خمس نقاط فى بنسلفانيا وتسع فى كل من ميشيجان وويسكنسن، وهى ثلاث ولايات أخرى حاسمة ساعدته على الفوز بأصوات المجمع الانتخابى عام 2016، على حساب منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون، التى فازت فى التصويت الشعبى.

ولكن حتى بدون ميشيجان وويسكونسن، يمكن لترامب الفوز مرة أخرى إذا احتفظ بجميع الولايات الأخرى التى فاز بها عام 2016.

ويعود تراجع ترامب فى استطلاعات الرأى فى جانب منه إلى تآكل الدعم من مكونين كبيرين من قاعدة ناخبيه التى منحته سابقا الفوز، وهما المواطنون «البيض» الذين لا يحملون شهادة جامعية، وأيضا فئة كبار السن، وكذلك رفض المواطنين طريقة تعامله مع الجائحة التى أصبحت القضية المهيمنة فى السباق.

وأدلى أكثر من 93.8 مليون أمريكى من بينهم ترامب وبايدن بأصواتهم بالفعل، إذ فضل العديد من الناخبين ملء بطاقات الاقتراع مسبقا لتجنب الوقوف فى طوابير طويلة يوم الانتخابات، التى تجرى فى ظل تفشى فيروس كورونا، وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه قبل أربع سنوات عندما أدلى 58.8 مليون شخص بأصواتهم فى وقت مبكر أو بالبريد، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

وفى 20 ولاية تقدم بيانات التسجيل المرتبطة بالأحزاب، صوت 19.9 مليون ديمقراطى مسجل بالفعل، مقابل 13 مليون جمهورى، و10.1 مليون دون انتماء حزبى. ولا تظهر البيانات لمن تم التصويت.