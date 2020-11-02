سرطان البحر قد يكون الهدف الأحدث في النزاع التجاري بين أستراليا والصين

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تحقق الحكومة الأسترالية في تقارير تفيد بأن أطنانا من سرطان البحر الأسترالي الحي عالقة في مطار صيني، مما يثير مخاوف من أنه قد يكون الهدف التالي في تصعيد التوترات التجارية بين بكين وكانبرا.

وقال وزير التجارة الأسترالي سيمون برمنجهام اليوم الاثنين إنه على علم بأن سرطان البحر يواجه مشاكل في التخليص الجمركي الصيني.

وقال برمنجهام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأسترالية: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بقضايا التخليص الجمركي المتعلقة بواردات المحار الممتاز إلى الصين ونعمل عن كثب مع الصناعة لتأمين توضيح هذا الأمر".

وقال إنه إذا كانت الصين تمارس التمييز ضد المنتجات الأسترالية، فسيكون ذلك خرقا لالتزامات منظمة التجارة العالمية أو اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وأستراليا.

ويُعتقد أن مسؤولي الجمارك في الصين يقومون باختبارات للعثور على أثر للعناصر المعدنية.

ويخشى المصدرون من أن يفسد المنتج إذا طال التأخير قبل الوصول إلى المطاعم والمحلات التجارية.

وقال وزير الزراعة ديفيد ليتلبراود للصحفيين إن المنتجات الأسترالية مستهدفة حصريا بهذا الأمر.

وأضاف إن سرطان البحر تم فحصه قبل الشحن وليس هناك حاجة لمزيد من عمليات التفتيش في الصين.

وخلال الأشهر الأخيرة، فرضت الصين قيودا تجارية على النبيذ ولحم البقر والشعير الأسترالي.