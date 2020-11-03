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فيديو.. أنسي أبو سيف: عرض الأفلام العربية في الجونة كانت علامة مميزة

أنسي أبو سيف
أنسي أبو سيف
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 11:54 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 11:54 م

قال مصمم الديكور أنسي أبو سيف، إن انطباعه عن مهرجان الجونة «كما لو كان ولد عظيمًا»، منوهًا بأن الدورات الثلاثة السابقة كانت مميزة فنيًا.

ووصف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حلوة يا دنيا» المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الإثنين، رسائل مهرجان الجونة في دوراته الأربعة بأنها «عظيمة»، متابعًا: «شاهدنا أفلامًا يُحتذى بها فنيًا».

وأضاف أنه كانت هناك رسالة مهمة جدًا من خلال عرض الأفلام العربية، موضحًا أنها كانت علامة مميزة، وخصوصًا فيلم «200 متر».

وأوضح أنه يعمل في هذا المجال طبقًا لمعرفته، مضيفًا أنه ورث صناعة السينما مدة مائة عام، من خلال الاستعانة بالعاملين فيها، وخصوصًا العمال.

وحصل مهندس الديكور أنسي أبو سيف، على جائزة نجمة الجونة الذهبية للإنجاز الإبداعي، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

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