لجنة الانضباط السعودية تغرم 4 لاعبين من فريقي النصر والأهلي

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قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع عقوبة الغرامة على ثلاثي فريق النصر نور الدين أمرابط وعبد الرحمن الدوسري ونواف العقيدي، وذلك بسبب دخولهم غرفة تبديل الملابس دون قيد أسماءهم في كشوف مباراة الفريق أمام الأهلي في قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الاثنين أن قيمة الغرامة على الثلاثي تبلغ 20 ألف ريال على كل لاعب.

وأضافت أن لجنة الانضباط قررت معاقبة عمر السومة مهاجم الأهلي بدفع مبلغ 20 ألف ريال، وذلك بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية عقب نهاية مباراة الفريق أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان النصر تغلب على الأهلي 2 / 1 ليحجز مكانه في المباراة النهائية للبطولة، حيث سيواجه غريمه التقليدي الهلال والذي تأهل للدور ذاته عقب فوزه على أبها 2 / صفر.