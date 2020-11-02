 هالة زايد: الناس الموجودة في المنزل مش ذنبها أنك تهاونت في الإجراءات الاحترازية - بوابة الشروق
الإثنين 2 نوفمبر 2020 3:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

هالة زايد: الناس الموجودة في المنزل مش ذنبها أنك تهاونت في الإجراءات الاحترازية

هديل هلال
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 1:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 2:38 ص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن تشديد العقوبات على عدم ارتداء الكمامات ليست مسؤولية الوزارة، مشددة على أهمية حماية المواطنين لأنفسهم وذويهم من فيروس كورونا.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد: «لو لم ترد حماية نفسك خاف على والدك ووالدتك وأولادك وأسرتك؛ لأنك ممكن تحمل الفيروس وتخف دون أعراض».

وتابعت: «الناس الموجودة في المنزل مش ذنبها أنك تهاونت في عدم أخذ الإجراءات الاحترازية خارج المنزل، وحماية أنفسنا وأسرنا شيء هام»، قائلة إن الوزارة تدرب كل الجهات للتعامل مع الجائحة ولا تكتفي بالدور الرقابي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك