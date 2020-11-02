هالة زايد: الناس الموجودة في المنزل مش ذنبها أنك تهاونت في الإجراءات الاحترازية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن تشديد العقوبات على عدم ارتداء الكمامات ليست مسؤولية الوزارة، مشددة على أهمية حماية المواطنين لأنفسهم وذويهم من فيروس كورونا.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد: «لو لم ترد حماية نفسك خاف على والدك ووالدتك وأولادك وأسرتك؛ لأنك ممكن تحمل الفيروس وتخف دون أعراض».

وتابعت: «الناس الموجودة في المنزل مش ذنبها أنك تهاونت في عدم أخذ الإجراءات الاحترازية خارج المنزل، وحماية أنفسنا وأسرنا شيء هام»، قائلة إن الوزارة تدرب كل الجهات للتعامل مع الجائحة ولا تكتفي بالدور الرقابي.