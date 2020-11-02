مصر ورومانيا تتعاونان لنقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التصنيع

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، يوليان كريستيان نائب وزير وزارة الاقتصاد والطاقة وبيئة الأعمال وممثلي وزارة الإنتاج الحربي بدولة رومانيا، بالإضافة إلى الوفد المرافق من كبرى الشركات الرومانية، ومنها "روم آرم" و"أنتارس" وأخرى، بحضور ميهاي ستيفان ستوبارو سفير رومانيا بالقاهرة.

تأتي تلك الزيارة في إطار تعزيز كل أوجه التعاون والتصنيع المشترك في ظل مناخ الاستثمار الحالي الذي تشهده مصر ورئاسة رومانيا لمنظمة البحر الأسود للتعاون الاقتصادي.

وشهد الاجتماع عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية بالتعاون مع كبرى الشركات الرومانية في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، ومنها الصناعات الدفاعية والأمنية والصيانة ونظم المعلومات والإلكترونيات والتحول الرقمي والألياف الضوئية والسيارات الكهربائية ومحطات الطاقة الشمسية والجرارات الزراعية والأثاث الخشبي، إلى جانب بحث اشتراك الشركات الرومانية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها تأثيث المقار الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي نهاية الاجتماع، تم توجيه الدعوة للشركات الرومانية لتشكيل فريق فني لزيارة وحدات الهيئة العربية للتصنيع للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة، بالإضافة إلى بحث مشاركة الشركات الرومانية بمعرض الأمن والدفاع الدولي إيدكس في دورته الجديدة القادمة بالقاهرة، حيث تعد فرصة لتحقيق الاستفادة المشتركة من الخبرات العالمية في مجالات التسليح والصناعات الدفاعية.

وأكد التراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة فرص الاستثمار في مصر وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا لأهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وبوخارست، من خلال اللجنة المصرية الرومانية وكيفية الإستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات الرومانية، لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، لافتا إلى بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والإفريقية، وكذا إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الأفريقية بالإستفادة من الإتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا"، التي تعتبر أسواقا واعدة لجميع المنتجات المخطط المشاركة فى تصنيعها بمصر، والتي يمكن اعتبارها نقطة انطلاق لإفريقيا والدول المحيطة لتسويق المنتجات لها.

وفي سياق متصل، بحث التراس مع الجانب الروماني عودة إنتاج الجرار الروماني الزراعي بمُواصفات حديثة ودراسة إمكانية تصنيعه بمصر لتلبية السوق المحلي والتصدير لإفريقيا وأوروبا.

وتفقد الوفد الروماني، معرض المنتجات وأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، حيث أعرب يوليان كريستيان، عن أهمية تفعيل التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات التصنيعية باعتبارها أكبر الكيانات الصناعية بمصر والمنطقة الإفريقية والعربية، لافتا إلى أهمية تشجيع كبري الشركات الرومانية للاستثمار في مصر في مختلف المجالات، خاصةً في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والمشروعات التنموية الجديدة ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أوضح كريستيان أن الاقتصاد الروماني يشهد تطوراً سريعاً نظراً للتعاون مع الإتحاد الأوروبي وتطوير الصناعة بها اعتماداً على التكنولوجيا الأوروبية المتقدمة، مشيرا إلى دعوة العربية للتصنيع لزيارة الشركات الرومانية لتبادل الخبرات والتدريب.

وبدوره، أعرب جابريل توتسو عن تطلع شركة "روم آرم" لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المشترك مع مصر، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية وهذا ما لمسناه عن قرب أثناء مشاركتنا بمعرض إيدكس الدولي للدفاع الذي عقد بالقاهرة نهاية عام 2018.

وأشار توتسو إلى أن اهتمام الجانب الروماني بالتعاون مع الجانب المصري يأتي في إطار نقل وتوطين التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، مُشيدا بمجهودات العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الجودة العالمية.

كما أوضح ميهاي ستيفان ستوبارو، أن مصر شريك تاريخي واستراتيجي لرومانيا وأن هناك تعاون اقتصادي متطور بين البلدين بشكل مستمر، لافتا إلى حرص الشركات الرومانية على عقد شراكات مشتركة جديدة طويلة الأجل مع العربية للتصنيع في كل مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية وبحث المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية القومية الكبرى وفقا لمعايير الجودة العالمية.