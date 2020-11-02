مزارعو ألمانيا يطالبون بتنسيق مكافحة حمى الخنازير الأفريقية

طالبت الرابطة الألمانية للمزارعين بتنسيق جهود مكافحة حمى الخنازير الافريقية وذلك بسبب ظهورها في ولاية سكسونيا بعد أن كانت قد ظهرت في ولاية براندنبورج المجاورة.

وقال بيرنهارد كروسكن، الأمين العام للرابطة، اليوم الاثنين:" نحن بحاجة إلى تنسيق مركزي لمكافحة هذا الوباء في براندنبورج وسكسونيا".

وأضاف:" يجب الآن بناء سياج ثابت بأسرع ما يمكن حول مناطق التفشي الجديدة".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، طالب مانفريد اوليمان الرئيس التنفيذي لرابطة المزارعين في ولاية سكسونيا، بتحرك موحد على مستوى الولاية من أجل تجنب " أن تفعل كل دائرة ما تريد"، وقال إن الرابطة على اتصال وثيق حاليا مع ولاية براندنبورج والسلطات والرابطة الاتحادية للمزراعين.

يشار إلى أنه بعد ظهور العديد من حالات حمى الخنازير الأفريقية في براندنبورج، ظهرت حالة مؤكدة للوباء غير الخطير على الإنسان في خنزير بري في سكسونيا مطلع الأسبوع.

ولم تتأثر الخنازير المنزلية حتى الآن بهذا المرض، وقد واجه المزارعون الألمان صعوبات شديدة بسبب وقف استيراد لحوم الخنازير الألمانية في دول مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان.