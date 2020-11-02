إسبانيا ترحب بانطلاق أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي

رحبت إسبانيا بانطلاق أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي سيناقش الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا وشروط إجراء الانتخابات بصورة توافقية. ولكي يتم ذلك بصورة تمثيلية، دعت الأمم المتحدة في الـ26 من أكتوبر، أكثر من 75 ممثلا عن مختلف الهيئات الحكومية والمجتمع المدني من جميع أنحاء البلاد بعد استقالتهم، إلى الترشح لمناصب هامة مرتبطة بالانتخابات المقبلة.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الاثنين، ودت الحكومة الإسبانية الإشادة بالتيسيرات المقدمة من قبل الحكومة التونسية، التي ستستضيف الجزء الثاني من منتدى الحوار، بشكل حضوري، اعتبارا من 9 نوفمبر الجاري.

كما يعد من التطورات الإيجابية الأخرى، في المجال الأمني، انعقاد الاجتماع الخامس للجنة 5+5 لأول مرة على الأراضي الليبية اعتبارًا من اليوم الاثنين 2 نوفمبر الجاري، لاتخاذ قرار بشأن آلية التحقق من وقف إطلاق النار وغيرها من الإجراءات المتفق عليها في الـ23 أكتوبر المنصرم.

وهنأت الحكومة الإسبانية، الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، على عملها الدؤوب ودعوتها لتجنب فراغ السلطة في هذه الأوقات الحرجة. وفي هذا السياق، أعربت الحكومة الإسبانية عن تقديرها لرئيس الوزراء فايز السراج؛ لتوافر الإرادة لديه من أجل تسهيل العملية السياسية من خلال استقالته من منصبه، وتأخير قرار الاستقالة لفترة وجيزة لحين تقرير منتدى الحوار السياسي الليبي الخطوات القادمة.