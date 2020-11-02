- هاني يونس: لا توجد أي مشقة على المواطن للالتزام بالإجراءات الاحترازية ..



قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن فيروس كورونا بدأ ينتشر بصورة كبيرة جدًا في معظم دول العالم، مشددًا على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأضاف يونس، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الإثنين، أن رئيس الوزراء شدد في بداية اجتماع لجنة إدارة الأزمة اليوم، على ضرورة العودة مرة أخرى لاتباع الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها ارتداء الكمامة، مضيفًا: «ارتداء الكمامة أمر سهل؛ القماش متوافر بكثرة في كل مكان».



وأكد أنه لا توجد أي مشقة على المواطن للالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، متابعًا: «استمعت أحد الخبراء يقول إن فائدة الكمامة تعادل الماسك».



وذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على جميع الجهات المعنية، بتطبيق القرار الخاص بتغريم أي مواطن لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن العامة ووسائل النقل والمصالح الحكومية والمراكز التجارية.



وأوضح أن الدولة تستهدف المحافظة على أرواح المواطنين وصحتهم، فضلًا عن الحد من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي.



وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء الأوقاف والسياحة والآثار والتموين والتجارة الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والمالية والتنمية المحلية والداخلية والصحة والسكان والشباب والرياضة والدولة للإعلام والطيران المدني والتضامن الاجتماعي.





