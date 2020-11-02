غلق 14 مركزًا للدروس الخصوصية وإزالة مخالفات بناء بالغربية

أغلقت رئاسة حي ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية 14 مركزًا للدروس الخصوصية في نطاق الحي، تحت إشراف رئيس الحي الدكتور محمود عيسى.

كما أزالت رئاسة حي ثانٍ طنطا دور تاسع علوي مخالف بشارع توت عنخ آمون، وتم ضبط المخالف، وكذلك تمت إزالة كشك مخالف بشارع الإمبابي.

وفي سياق آخر، أزالت رئاسة حي أول طنطا عقارين لوجود خطر داهم بهما؛ أحدهما بشارع طه الحكيم تقاطع الفاتح، وتم الانتهاء من إزالته كليًا، والآخر جارٍ العمل على إزالته بشارع أحمد أفندي، وذلك بمتابعة رئيس الحي عادل داوود.

وفي إطار منفصل، تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، برئاسة حاتم زين العابدين، من إيقاف التعدي على مساحة 4 قراريط بقرى صفط تراب والبنوان والمعتمدية والهياتم، وشملت الإزالات مبانٍ خرسانية وأسوار بالبلوك وشدات خشبية وحفر قواعد.