حديقة حيوان أوينو بطوكيو تحتفل بميلاد أول فيل منذ افتتاحها في عام 1882

شهدت حديقة حيوان "أوينو" بالعاصمة اليابانية "طوكيو" ولادة أول فيل (دغفل) منذ افتتاحها في عام 1882.

وذكرت الحديقة - في بيان نشرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الاثنين، على موقعها الإلكتروني - إن أوثاي، وهي أنثى الفيل الآسيوي المتواجد في الحديقة، قد وضعت فيلا ذكرًا في الساعة 5:44 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم أمس الأحد، مشيرة إلى أن طول الفيل الصغير يبلغ مترًا واحدًا ويزن 120.5 كجم، وأن الأم والطفل في حالة جيدة، لكنها أعلنت أنها لم تقرر بعد موعد عرض الفيل الصغير أمام الجمهور.

وجاءت "أوثاي" المولودة في تايلاند، جاءت إلى حديقة حيوان أوينو بصحبة أرتيد، وهو ذكر فيل آسيوي ووالد المولود الجديد، في عام 2002، احتفالًا بميلاد الأميرة إيكو، ابنة الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، في ديسمبر 2001.