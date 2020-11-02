ارتفاع صادرات الجزائر النفطية إلى أعلى مستوياتها منذ 6 أشهر

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع صادرات الجزائر من النفط الخام والمتكثفات النفطية خلال أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أشهر، حيث وصلت واردات فرنسا من النفط الجزائري إلى أعلى مستوى لها منذ عام.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيانات متابعة حركة الشحن البحري للصادرات النفطية الجزائرية تشير إلى وصول هذه الصادرات إلى 475 الف برميل يوميا خلال الشهر الماضي بعد تراجعها في سبتمبر الماضي إلى أقل مستوى لها منذ 2017.



وبلغت صادرات الجزائر من النفط الخام والمتكثفات النفطية خلال سبتمبر الماضي 313 ألف برميل يوميا فقط.



وزادت صادرات الجزائر من النفط الخام خلال الشهر الماضي بنسبة 81% شهريا إلى 419 ألف برميل، في حين تراجعت صادرات المتكثفات النفطية بنسبة 64%.



وزادت واردات فرنسا من الجزائر خلال الشهر الماضي إلى 107 آلاف برميل يوميا، وزادت الصادرات إلى إيطاليا خلال الشهر الماضي بمقدار 10 أمثال مقارنة بالشهر السابق.