الشرطة في تنزانيا تلقي القبض على عدد من قادة المعارضة بعد دعوات للتظاهر

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ألقت الشرطة التنزانية القبض على العديد من السياسيين المعارضين بزعم التخطيط لمظاهرات غير مصرح لها، بعد اتهامات للحزب الحاكم بتزوير الانتخابات العامة الأخيرة.

وصرح المسؤول الأمني لازارو مامبوساسا، للصحفيين في العاصمة التجارية دار السلام، اليوم الاثنين، بأن من بين المعتقلين زعيم حزب "تشاديما" فريمان مبوي والعديد من أعضاء الحزب البارزين.

وقال مامبوساسا :"تلقينا معلومات بأنهم كانوا يجهزون لمظاهرات غير قانونية ويقنعون الشباب بالنزول إلى الشوارع اليوم".

وأضاف: "لم نصدر تصريحا لأي شخص لتنظيم مظاهرات، لذلك فهذه مظاهرات غير قانونية".

وأعلن حزب تشاديما أنه تم اعتقال 20 من كبار مسؤوليه.

وتأتي الاعتقالات بعد أن دعا حزبان معارضان رئيسيان في تنزانيا أمس الأول السبت إلى مظاهرات حاشدة، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي جرت في 28 أكتوبر، تحقيق الرئيس الحالي جون ماجوفولي، المعروف باسم "الجرافة"، نصرا ساحقا.

وقالت السفارة الأمريكية في تنزانيا إن هناك مزاعم ذات مصداقية بحدوث تزوير وترهيب.