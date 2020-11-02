مقتل 16 شخصا في الفلبين بسبب الفيضانات الناتجة عن إعصار جوني

أعلن مسؤولون في الفلبين، اليوم الاثنين، مقتل 16 شخصا على الأقل، حيث تسبب إعصار "جوني"، وهو الأقوى هذا العام، في حدوث فيضانات وتدفقات طينية وقطع خطوط الكهرباء والاتصالات.

وفر أكثر من 420 ألف شخص من منازلهم في الأقاليم الواقعة في شرق وشمال البلاد بعد أن اجتاح إعصار جوني الهائل جزيرة لوزون الرئيسية في البلاد في مطلع الأسبوع، مصحوبا برياح كارثية وأمطار غزيرة.

وقد تم الإبلاغ عن سقوط وفيات في إقليمي كاتاندوانيس وألباي، وهما الأكثر تضررا في إقليم بيكول شرقي البلاد، بحسب ما ذكره مكتب الدفاع المدني.

كما تم الإبلاغ عن فقدان 3 أشخاص في بلدة جينوباتان في ألباي، حيث تسببت التدفقات الطينية في دفن أكثر من 100 منزل، بحسب ما ذكره حاكم الإقليم، ال فرنسيس بشارة.

وقال بشارة إن التدفقات الطينية نتجت عن تفتيت مياه الأمطار الغزيرة للرواسب البركانية الموجودة فوق منحدرات بركان مايون.

وقد أفادت تقارير بأن 90% من البنية التحتية في إقليم كاتاندوانيس، وهو أول مكان وصل إليه الإعصار أمس الأحد، قد تعرضت لأضرار، وذلك بناء على تقييم أولي، بحسب ما قاله سيزار بيناج، وهو مدير في شرطة الإقليم.

من ناحية أخرى، ذكر مكتب الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يغادر إعصار جوني الفلبين غدا الثلاثاء بعد أن تضعف شدته.

وأضاف مكتب الأرصاد الجوية أن الإعصار تصحبه رياح مستدامة بلغت سرعتها القصوى 65 كيلومترا في الساعة، وعواصف وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، أثناء تحركه غربا فوق بحر الصين الجنوبي.

ويشار إلى أن جوني -المعروف محليا باسم رولي- هو أقوى إعصار يضرب الفلبين منذ أن ضرب إعصار هايان الأقاليم الشرقية والوسطى في البلاد، في نوفمبر من عام 2013، مما أسفر عن مقتل أكثر من 6300 شخص ونزوح أكثر من 4 ملايين آخرين.

ويشار إلى أن "جوني" هو الاعصار الاستوائي الثامن عشر الذي يضرب الفلبين هذا العام. ويضرب البلاد ما معدله 20 إعصارا كل عام.