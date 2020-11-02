 إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق رصاص في هجوم على معبد يهودي بالنمسا - بوابة الشروق
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إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق رصاص في هجوم على معبد يهودي بالنمسا

الشرطة النمساوية - ارشيفية
الشرطة النمساوية - ارشيفية
فيينا - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 10:57 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 10:57 م
أعلنت الشرطة النمساوية على تويتر مساء اليوم الاثنين عن إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق رصاص في قلب العاصمة فيينا مرجحة وقوع هجوم على معبد يهودي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه)، قالت وزارة الداخلية النمساوية إن ما حدث إما أن يكون هجوما إرهابيا أو حادث قتل عشوائيا، ويُعْتَقَد بمقتل أحد الجناة فيما تمكن آخر من الفرار على الأرجح.

ورجحت السلطات النمساوية وقوع هجوم على معبد يهودي وكتبت الشرطة على تويتر " نحن منتشرون بكل القوات المتاحة، من فضلكم تجنبوا الساحات العامة في المدينة".

وقد لاذ العديد من الأشخاص، الذين كانوا متواجدين في الطريق، وهم مذعورون.

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