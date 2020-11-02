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تدريبات خاصة للاعبي الوسط في الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 7:54 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 7:54 م

خصص البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة، للاعبي خط الوسط على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا والتي تقام بعد غدٍ الأربعاء باستاد القاهرة، علما بأن الفريق الأبيض فاز ذهابا بهدف دون رد.

وقام اللاعبون بالتدريب على أمور خططية معينة بالكرة والتسليم والتسلم، ما يعكس حرص المدير الفني على فرض أسلوبه في لقاء العودة، وامتلاك الكرة في وسط الملعب.

وقام باتشيكو بإعطاء اللاعبين بعض التعليمات والتوجيهات خلال هذه الفقرة.

 


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