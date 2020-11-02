البعثة الأممية إلى ليبيا: انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 5 في غدامس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، مساء اليوم الاثنين، في مدينة غدامس غربي البلاد، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، وهو الاجتماع المباشر الأول للجنة داخل ليبيا بعد توقيع وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا يوم 23 أكتوبر الماضي، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.



وسيناقش طرفا اللجنة العسكرية المشتركة خلال الاجتماع الذي يأتي ضمن الجولة الخامسة لأعمالها التي انطلقت في فبراير الماضي ويستمر ثلاثة أيام "آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار" بحسب البعثة.



وتضم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ضباطا رفيعي المستوى يمثلون القيادة العامة لما يسمى بالجيش الوطني الليبي من جهة، وضباطا يمثلون حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا.



وهذا الاجتماع، الذي يستمر حتى الجولة الخامسة من المحادثات، هو الأول داخل ليبيا وينعقد بناء على مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في مطلع العام الجاري.