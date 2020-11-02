تأجيل إعادة محاكمة أحمد شفيق في فساد الطيران إلى 7 ديسمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية "فساد الطيران"، لجلسة 7 ديسمبر المقبل للمرافعة.

وحضر شفيق لجلسة المحكمة، والتي لم تستغرق سوى دقائق معدودة استوفت خلالها المحكمة الإجراءات الشكلية المتعلقة بإثبات حضور المتهم، وإثبات حضور محامين عنه بموجب توكيلات رسمية.

ويواجه "شفيق" واثنين آخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وكانت جنايات القاهرة، أصدرت حكما ببراءة أحمد شفيق وآخرين في عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض التى قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.