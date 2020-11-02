انفجار ماسورة غاز بمنطقة حدائق المعادي

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قال مصدر أمني، إن انفجار ماسورة غاز بشارع أشرف حافظ بحدائق المعادي تسبب في إصابة حارس العقار.
وانتقل رجال الحماية المدنية الى مكان الواقعة لمحاولة اجراء عمليات الإطفاء ومحاصرة النيران.