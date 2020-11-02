سلطنة عمان تطلق مشروعا استثماريا لتحويل المساجد إلى مبان صديقة للبيئة

أطلقت "أمانة" لإدارة الصناديق والمؤسسات الوقفية في سلطنة عمان أول مشاريعها الاستثمارية في تحويل المساجد إلى مبانٍ خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء عبر توقيع "أمانة" اتفاقية تحويل أحد المساجد بالسلطنة بالتعاون مع إحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا المجال.

ووفق الوكالة، تأتي هذه المبادرة كتوجه مهم واستراتيجي في فتح منافذ جديدة للاستثمارات الوقفية عن طريق الدخول في مشاريع نوعية تحقق منافع اجتماعية وبيئية ذات عائد مجزٍ للوقف وتوفر فرص عمل نوعية واعدة للشباب العماني.

وصرح المهندس يوسف بن علي الحارثي، الرئيس التنفيذي لأمانة لإدارة المؤسسات والصناديق الوقفية، بأن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية عُمان 2040 والتوجه العالمي نحو إنشاء الأبنية الخضراء مما يوجد صناعات حديثة قائمة على التكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعمل على تحويل المساجد في السلطنة إلى مبانٍ ذكية مكتفية بذاتها ومنتجة لفتح آفاق واسعة لإيجاد أنواع جديدة من الوقف الذي يدر عائدًا على المسجد وينتفع منه.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة في أماكن الصلاة بحوالي 40% وتوليد حوالي 20% فوق الطاقة التي يحتاجها المسجد والتي ستسعى "أمانة" بالتنسيق مع الجهات المختصة بأن توجد عائدًا إضافيًا للمسجد يساعد في تحقيق المساجد اكتفائها الذاتي وإيجاد العديد من فرص العمل المتجددة في مختلف محافظات السلطنة.