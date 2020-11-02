استرداد أكثر من 6 أفدنة من أملاك الدولة بمركز حوش عيسى في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على اراضي أملاك الدولة وإستردادها بالكامل حفاظا على حق الدوله والشعب مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة عبد الهادي رشوان، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بإسترداد قطعة أرض أملاك دولة علي مساحة 6 أفدنة 3 قيراط 22 سهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



أكد المحافظ، على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.