الجامعة العربية تكرم قيادات نسائية رائدة من مصر والكويت والبحرين والإمارات

كرمت جامعة الدول العربية، عددا من القيادات والشخصيات النسائية العربية الرائدة في مجال تمكين المرأة العربية في عدد من الدول في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسلم والأمن، من مصر والكويت والإمارات والبحرين.



جاء ذلك خلال احتفالية يوم المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية التي أقيمت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.



فمن مصر، تم تكريم سيدة الأعمال راوية منصور عضو المجلس القومى للمرأة وعضو مجلس سيدات الأعمال العرب، كما تم تكريم سحر السلاب عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، والدكتورة سحر عطية رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة.



ومن البحرين، تم تكريم الشيخة نورة بنت خليفة عبدالعزيز الرئيسة التنفيذية ورئيسة شركة ميد بوينت للتصميم حيث تم منحها جائزة القيادات الشابة، ومن الإمارات تم تكريم الشيخة لبني القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولى ونورة خليفة السويدى الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام ومنحهما جائزة القيادات النسائية وريادة الأعمال.



ومن الكويت، تم تكريم كوثر الجوعان رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام، وحصلت على جائزة المرأة العربية للتميز والمسؤولية المجتمعية.



كما تم منح جائزة أفضل برنامج لتمكين المرأة للدكتور حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان لدوره المجتمعى في إسقاط الديون عن المرأة المعيلة .



وتم منح جائزة أوسكار للمسؤولية المجتمعية ليسرية لوزا رائدة العمل التنموي بالعالم العربي، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بمصر لدورها فى التمكين الاجتماعى للمرأة، والسفيرة هيفاء أبو غزالة.