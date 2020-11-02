 المقاتلين السابقين بفارك ينظمون مسيرة لمقابلة الرئيس الكولومبي - بوابة الشروق
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المقاتلين السابقين بفارك ينظمون مسيرة لمقابلة الرئيس الكولومبي

كولومبيا - ارشيفية
كولومبيا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 10:18 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 10:18 م
نظم مئات المقاتلين السابقين الذين تم تسريحهم من حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" المتمردة، التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة قبل أربع سنوات، اليوم الاثنين، مسيرة من أجل الحياة والسلام في العاصمة الكولومبية بوجوتا، وطالبوا بالتحدث مع الرئيس إيفان دوكي.

وشوهد الأعضاء السابقون في الحركة يتجمعون في ميدان بوليفار بوسط المدينة، وهم يلوحون بالأعلام البيضاء في مشاهد عرضتها قناة تليفزيون كاراكول مساء أمس الأحد.

واجتمع المقاتلون السابقون في المدينة بعد أن ساروا من أجزاء مختلفة من البلاد، وتوقفوا على طول الطريق لطلب الصفح عن أعمالهم.

وجاءت الدعوة إلى المسيرة بعد اغتيال خوان دى خيسوس مونروي، المعروف باسم البيرو سواريز، الذي قاد عملية إعادة دمج الحركة في منطقة ميتا بوسط البلاد.

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