خبراء: العمل لساعات طويلة له عواقب وخيمة على الصحة الجسدية والعقلية

يمكن أن تكون ساعات العمل الشاقة مزعجة للغاية، وذلك لأن السوق التنافسي اليوم جعل من المستحيل على الموظفين الراحة والقيام بعملهم بوتيرة طبيعية وهادئة، حيث يتعين على الجميع الإسراع للقيام بعملهم، وأصبحت الآن ساعات العمل من خمس إلى تسع ساعات شيئًا من الماضي، بينما أصبح العمل الإضافي أو ساعات العمل المبكرة هو الشائع بين الشركات، وذلك دون النظر إلى الخسائر الضخمة التي تلحق بصحة الموظفين على المدى الطويل.

لذلك نشر موقع "نيوز سفن تريندز" مجموعة من الأضرار التي يمكن أن يسببها ضغط العمل لساعات طويلة.

_ الصحة الجسدية

كثيرا ما يشتكي الموظفين من أنواع مختلفة من الآلام الجسدية، حيث أكدت العديد من الدراسات علي أن الأشخاص الذين يميلون إلى العمل لساعات أطول من المعتاد، لديهم فرصة كبيرة للوفاة مبكرًا أو الإصابة بأمراض خطرة على الحياة، وأشار الباحثين والأطباء إلي أن ضغط العمل لفترات طويلة يمكن أن يصبح مميت مع مرور الوقت مثل التدخين، وذلك لأن كلاهما سيؤدي في النهاية إلى نفس المخاطر الصحية الهائلة، لذلك يجب علي الموظفين مراعاة صحتهم البدنية أولاً ثم الإهتمام بعجلة الإنتاج.

_ الصحة النفسية

لا تتأثر الصحة الجسدية فحسب، بل تتأثر الصحة العقلية أيضًا، حيث يمكن أن يؤدي ضغط العمل إلي عدم الاستقرار العقلي ووجود صعوبة في موازنة أسلوب الحياة، ويصبح من الصعب إدارة أشياء أخرى في جدولهم الزمني، إلي جانب العديد من أنواع الصداع والصداع النصفي، مما يجعل الفرد يستغرق وقتًا أطول من المعتاد لتذكر الأشياء وتعلمها، أو اتخاذ قرار مهم في حياته.

_ فرص عمل

خلصت الكثير من الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعملون في الغالب لساعات إضافية أو يتعرضون لضغط العمل قد قللوا من فرص العمل والمهارات لكونهم عاملين بارعين، وذلك نتيجة تأثر الصحة الجسدية والعقلية، لذلك يجب الإنتباه إلي عدد ساعات العمل، حيث تعتبر الشركات أن الصحة البدنية والعقلية المناسبة جزء من الترشيح الكامل للموظف، وبالتالي إذا كان هناك أي شخص يفتقر إلى هذا الاحتمال فإن الشركات تتجنب توظيف هؤلاء الأشخاص، ومن المهم أيضا تحديد توازن مناسب بين العمل والحياة لمنح الوقت للحياة الشخصية.