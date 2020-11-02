تنظم دار الأوبرا المصرية، غدًا الاثنين، حفلًا فنيًا لأعمال عمالقة الفن محمد سلطان وحلمي بكر وجمال سلامة، وذلك في الليلة الثانية من ليالي مهرجان الموسيقى العربية ٢٩، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يشارك في الحفل النجوم نادية مصطفى، وأحمد إبراهيم، وسوما، وسارة سحاب، وإيمان عبد الغني، وأحمد عفت، وأميرة أحمد، ومي حسن، وياسر سليمان، وآيات فاروق، وغادة آدم، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة ٢٩ لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تضم ٢٩ حفلًا غنائيًا، يحييها ٩٣ فنانًا من ٥ دول عربية، هي: مصر، ولبنان، والأردن، والعراق، وتونس، وتستمر لمدة ١٠ أيام متتالية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.