 تونس تستقبل طائرة شحن إماراتية محملة بـ18 طنًا من المساعدات الطبية لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
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تونس تستقبل طائرة شحن إماراتية محملة بـ18 طنًا من المساعدات الطبية لمواجهة كورونا

وزارة الدفاع التونسية
وزارة الدفاع التونسية
تونس - أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 9:20 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 9:20 م
أعلن مدير عام الصحة العسكرية بوزارة الدفاع التونسية، مصطفى الفرجاني، أن مطار قرطاج استقبل، اليوم الاثنين، طائرة شحن إماراتية محملة بـ 18 طنًا من المساعدات الطبية في إطار المساهمة في مكافحة فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أنه من المنتظر وصول طائرة إماراتية ثانية مساء اليوم.

وأكد الفرجاني - في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء - أن الشحنة الأولى من المساعدات الطبية تتمثل في أجهزة للتنفس الاصطناعي ووسائل وقاية شخصية للإطارات الطبية وشبه الطبية، مشيرًا إلى أنها ستعزز المستشفيات العمومية والمستفشيات الميدانية بحسب احتياجاتها.

وأفاد بأنه من المقرر قدوم طائرة شحن إماراتية ثانية مساء اليوم محملة أيضًا بالمساعدات الطبية؛ وذلك في إطار المساعدات الدولية التي تتحصل عليها تونس لمجابهة فيروس "كورونا" الذي يشهد انتشارًا متسارعًا دفع الحكومة الى اتخاذ تدابير استثنائية للحد من توسعه.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت اليوم أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ منذ انتشار فيروس "كورونا" المستجد في تونس 1381 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية ظهور الفيروس إلى نحو 62 ألف مصاب.

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