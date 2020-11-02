مصدر بالأهلي : كهربا لم يعتذر لمحمد فضل

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل جلسة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع عضو اللجنة الخماسية "محمد فضل"، داخل اتحاد كرة القدم المصري اليوم الاثنين.

وقال المصدر، أن جلسة محمود كهربا مع فضل، كانت "جلسة صلح" بين الطرفين، وتوضيح وجهات النظر فقط، ولم يتم تقديم أي اعتذار من جانب اللاعب إلى عضو اللجنة الخماسية. وكشف المصدر، بأن بيان اتحاد كرة القدم بشأن تقديم كهربا لاعتذار لـ"فضل" كاذب ولا يمت للحقيقة بصلة، ولم يقم اللاعب بتقديم أي اعتذارات لصالح عضو اللجنة. وأوضح، بأن الدليل على ذلك قيام اتحاد الكرة بحذف البيان من جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الموقع الرسمي للجبلاية.

وشدد المصدر، على أن إدارة الأهلي تمتلك كافة الأدلة على عدم خروج كهربا عن النص، والدليل عدم توقيع أي عقوبات عليه من جانب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، موضحًا بأن الفيديوهات الموجودة بحوزة النادي تؤكد أن محمد فضل هو المخطئ والذي قام بافتعال الأزمة.