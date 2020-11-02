 إطلاق سراح ثلاثة من المشتبه بهم في هجوم نيس - بوابة الشروق
الإثنين 2 نوفمبر 2020 3:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

إطلاق سراح ثلاثة من المشتبه بهم في هجوم نيس

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
د ب أ
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 3:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 3:21 ص

 أفرجت الشرطة الفرنسية عن ثلاثة مشتبه بهم، اعتقلوا في أعقاب ما وصفته السلطات بهجوم لشخص إسلامى بسكين في كنيسة بمدينة نيس جنوب فرنسا خلف ثلاثة قتلى.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد عن مصادر قضائية قولها إنه تم الإفراج عن ثلاثة مشتبه بهم أعمارهم 47 و 35 و 33 عاما.

وكان الرجل البالغ من العمر 47 عامًا محتجزًا منذ يوم الخميس، يوم الهجوم على كنيسة وسط نيس. وتردد أن الرجلين الآخرين اعتقلا يوم الجمعة.

ولا يزال ثلاثة من المشتبه بهم قيد الاحتجاز لدى الشرطة بالإضافة إلى منفذ الهجوم المشتبه به.

وذكرت الوكالة إن من بينهم تونسي (29 عاما) اعتقل أمس السبت في جراس ، على بعد 25 كيلومترا من نيس.

ووجهت اتهامات إلى المتهم الرئيسي (21 عاما) وهو تونسي أيضًا، بإصابة مسؤول بالكنيسة وامرأتين في كنيسة نوتردام أثناء الهجوم.

ولا يزال المتهم الرئيسي في المستشفى بعد إطلاق النار عليه من جانب الشرطة في مكان الحادث ولا يزال في حالة صحية غير كافية لاستجوابه..

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك