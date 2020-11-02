رئيس وزراء تونس يدعو لإنفاذ القانون للحد من انتشار كورونا

دعا رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم الاثنين، إلى ضرورة تكثيف حملات المراقبة وإنفاذ القانون على كل مخالف؛ للحد من انتشار العدوى بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في البلاد.

وتطرق رئيس الوزراء التونسي - خلال اجتماعه، اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، وعدد من القيادات الأمنية العليا - إلى الوضع الأمني في البلاد؛ في ظل تمديد حظر التجول في ولايات الجمهورية، ومدى امتثال المواطنين لإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا".

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 33 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1381 حالة، إلى جانب تسجيل 791 إصابة جديدة، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 61 ألفًا و906 إصابات.