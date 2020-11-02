 هيئة الانتخابات الجزائرية: الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 66.8% - بوابة الشروق
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هيئة الانتخابات الجزائرية: الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 66.8%

التعديلات الدستورية فى الجزائر
التعديلات الدستورية فى الجزائر
نور رشوان
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 1:19 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 1:19 م

أعلنت هيئة الانتخابات الجزائرية، عن نجاح عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقالت هيئة الانتخابات، في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الاثنين، إنه تمت الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 66.8%.


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