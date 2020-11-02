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أعلنت هيئة الانتخابات الجزائرية، عن نجاح عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقالت هيئة الانتخابات، في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الاثنين، إنه تمت الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 66.8%.