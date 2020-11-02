تفكيك خلية إرهابية غربي العاصمة الجزائرية

أفاد تقرير إخباري بأن جهاز الدرك الوطني بولاية تيبازة غرب العاصمة الجزائرية، تمكن من تفكيك خلية إرهابية تتشكل من 10 أشخاص.



وكشفت صحيفة "النهار" في موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن هذه العملية جاءت بعد تحقيقات بدأت انطلاقًا من اعترافات إرهابي تم اعتقاله في 23 سبتمبر الماضي.



كما أبرزت الصحيفة أن أعضاء الخلية ينحدرون من ولايات تيبازة، والجزائر العاصمة، والبليدة، وورقلة.



وأوضحت الصحيفة أن 3 من أعضاء هذه الخلية يتواجدون داخل السجون في قضايا الحق العام، فيما يتواجد 3 آخرين من عناصر الخلية في حالة فرار، و4 جرى اعتقالهم.