 تفكيك خلية إرهابية غربي العاصمة الجزائرية - بوابة الشروق
الإثنين 2 نوفمبر 2020 8:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

تفكيك خلية إرهابية غربي العاصمة الجزائرية

القوات الجزائرية
القوات الجزائرية
د ب أ
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 7:03 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 7:03 م
أفاد تقرير إخباري بأن جهاز الدرك الوطني بولاية تيبازة غرب العاصمة الجزائرية، تمكن من تفكيك خلية إرهابية تتشكل من 10 أشخاص.

وكشفت صحيفة "النهار" في موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن هذه العملية جاءت بعد تحقيقات بدأت انطلاقًا من اعترافات إرهابي تم اعتقاله في 23 سبتمبر الماضي.

كما أبرزت الصحيفة أن أعضاء الخلية ينحدرون من ولايات تيبازة، والجزائر العاصمة، والبليدة، وورقلة.

وأوضحت الصحيفة أن 3 من أعضاء هذه الخلية يتواجدون داخل السجون في قضايا الحق العام، فيما يتواجد 3 آخرين من عناصر الخلية في حالة فرار، و4 جرى اعتقالهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك