الغموض لا يزال يكتنف حادث إطلاق نار في قلب العاصمة النمساوية

لا يزال الغموض يكتنف حادث إطلاق نار في قلب العاصمة النمساوية فيينا مساء اليوم الاثنين.

وأظهرت مقاطع فيديو، بثتها محطة (أوإي 24"، قناصا مقنعا يطلق رصاصتين على الأقل في شارع مفتوح.

وفي مقطع آخر بركة دماء كبيرة قبالة أحد المطاعم.

وكتب اوسكار دويتش، رئيس الجالية الإسرائيلية في النمسا، على تويتر أنه لا يمكن قول شيء في الوقت الراهن حول ما إذا كان معبد المدينة واحدا من أهداف الهجوم " لكن الثابت هو أن كلا من المعبد والمبنى الإداري الخاص به كانا لا يعملان وكانا مغلقين وقت إطلاق أول الرصاصات".

وكانت الشرطة النمساوية أعلنت على تويتر في وقت سابق من مساء اليوم عن إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق رصاص في قلب العاصمة فيينا مرجحة وقوع هجوم على معبد يهودي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه)، قالت وزارة الداخلية النمساوية إن ما حدث إما أن يكون هجوما إرهابيا أو حادث قتل عشوائيا، ويُعْتَقَد بمقتل أحد الجناة فيما تمكن آخر من الفرار على الأرجح.

ورجحت السلطات النمساوية وقوع هجوم على معبد يهودي وكتبت الشرطة على تويتر " نحن منتشرون بكل القوات المتاحة، من فضلكم تجنبوا الساحات العامة في المدينة".

وقد لاذ العديد من الأشخاص، الذين كانوا متواجدين في الطريق، وهم مذعورون.