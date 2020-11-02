محافظ الدقهلية: انعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة بكامل أجهزتها استعدت لإجراء انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك تعاون وتنسيق بين جميع الجهات الأمنية والشرطية والقوات المسلحة، وجميع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، بهدف التأمين التام لمقار اللجان الانتخابية والتيسير على الناخبين لإدلاء أصواتهم داخل اللجان.

وأضاف مختا أنه سيكون هناك انعقادًا مستمرًا لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة؛ للمتابعة على مدار الساعة وربطها مع غرف العمليات بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ لمتابعة انتظام وسير عمليات الانتخابات بنطاق المحافظة.

وأوضح أن الكتلة التصويتية بالدقهلية تبلغ 4 ملايين و352 ألفًا و87 ناخبًا، وأن إجمالي عدد المراکز الانتخابية 699 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية 1426 لجنة، مشيرًا إلى أن الانتخابات بالدقهلية تجري في عدد 10 دوائر انتخابية، وتضم جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة والتي يبلغ عددها 21 مركزًا ومدينة وحيًا.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري مديريات الخدمات، وكافة قطاعات المرافق، بضرورة الوقوف على مسافة واحدة تأكيداً للحيادية والشفافية، مع أهمية التشجيع علي المشاركة في الانتخابات بفاعلية، مؤكدًا تجهيز مقر كل لجنة وتأمينه على أعلى مستوى.

وكشف عن أهمية توفير كراسي ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة؛ لراحة كبار السن، وكلف رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل مركز عمليات داخل كل وحدة محلية يعمل على مدار 24 ساعة؛ للمتابعة المستمرة وحل أي مشكلة بقيادة رئيس الوحدة المحلية أو من ينوب عنه.

وأكد مختار على ضرورة رفع حالة الطوارئ بقطاعات الصحة والأسعاف والحماية المدنية والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة ولإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه دون أي معوقات.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة التأكيد على حضور الناخبين في اللجان بالكمامات، وتفعيل تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتزام النظافة والتطهير لكافة مقار اللجان وتعقيمها، وتوافر أجهزة الرصد الحراري والكمامات والمطهرات باللجان للناخبين، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري والمجتمع المدني.