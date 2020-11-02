 وفد سوداني يوقع في الإمارات مذكرة تفاهم لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية - بوابة الشروق
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وفد سوداني يوقع في الإمارات مذكرة تفاهم لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 4:59 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 4:59 م
أجرى وفد وزاري سوداني يرأسه وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني اليوم الاثنين  مباحثات اقتصادية وتنموية في أبوظبي بالإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم أنه تم التوقيع  على مذكرة تفاهم بإنشاء محطة توليد طاقة بقوة 500 ميجاواط من الطاقة الشمسية.

وأشارت الوكالة إلى أن الوفد  التقى سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بالإمارات، ومحمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، وعددا من المسؤولين في القطاعات الإقتصادية والتجارية.

ووفق الوكالة، بحث الوفد مشروعات التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات التجارة والمالية والطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة والدواء وغيرها.

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