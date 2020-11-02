 العاصمة اليابانية تسجل 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاصمة اليابانية تسجل 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 9:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 9:33 ص

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الإثنين تسجيل 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه للمرة الأولى منذ إسبوعين يتم تسجيل حصيلة يومية أقل من مائة حالة.. مشيرة إلى أن إجمالي حالات الإصابة في طوكيو بلغ 31 ألفا و293 حالة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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