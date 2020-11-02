بورصة الفلبين للأوراق المالية تعتزم السماح بالبيع على المكشوف وإطلاق مؤشرين جديدين

قال رامون مونزون رئيس بورصة الفلبين للأوراق المالية، إنه يتوقع السماح باستخدام آلية "البيع على المكشوف" (شورت سيلنج) وإطلاق مؤشرين جديدين في البورصة خلال الربع الأول من العام المقبل، بهدف تعزيز حجم التداول في واحدة من أصغر أسواق الأوراق المالية في آسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مونزون، قوله في تصريحات عبر الإنترنت، إن البيع على المكشوف وسيلة تحوط مهمة يمكن أن تساعد في الحد من عمليات البيع التي يقوم بها المستثمرون الأجانب في السوق المحلية.

وقال رئيس البورصة الفلبينية، إنه يأمل في اعتماد هيئة سوق المال الفلبينية لوكيل إقراض الأوراق المالية واتفاقية الضمانات الخارجية والرئيسية لإقراض الأوراق المالية للمستثمرين الأجانب بنهاية العام الحالي.

في الوقت نفسه تجهز البورصة حاليا مؤشرين جديدين الأول لأسهم الشركات متوسطة الحجم والثاني للشركات التي تصرف توزيعات نقدية منتظمة.

كما يتم تجهيز مؤشرات قطاعية منها مؤشر للشركات العاملة في القطاع الاستهلاكي.

ويتوقع مونزون زيادة كبيرة في عمليات الطرح الأولي للشركات الصغيرة والمتوسطة إذا ما تم اعتماد مقترح تخفيف قواعد التسجيل في البورصة الفلبينية والذي يأمل أن يتم خلال الربع الأول من العام المقبل.