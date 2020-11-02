 نادي القضاة عن واقعة طفل المرور: جميع السلطات تخضع للقانون ونرفض التعميم - بوابة الشروق
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نادي القضاة عن واقعة طفل المرور: جميع السلطات تخضع للقانون ونرفض التعميم

نادي القضاه - ارشيفية
نادي القضاه - ارشيفية
محمد جمعة
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 9:22 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 9:22 م
أكد نادي قضاة مصر متابعته ما ينشر بشأن واقعة اعتداء طفل من أبناء القضاة على رجال المرور واصفًا إياها بالتصرفات والأفعال غير المسئولة.

وذكر نادي القضاة في بيان له أن سيادة القانون هي أحد أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية، ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكل أفرداها لمبادئ الدستور وسيادة القانون، ولا يوجود رابط بين مرتكب أي فعل مؤثم ووظيفة ذويه في سير إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها.

وأضاف نادي القضاة أنه إذ يرفض التصرفات التي صدرت من الطفل وتستوجب المحاسبة والتقويم والرقابة، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن هذا التصرف الفردي لا ينبغي تعميمه على أبناء القضاة كفئة من فئات المجتمع.

ويستنكر نادي القضاة رغم إدانته الواقعة، اتخاذ البعض لها كذريعة للنيل من القضاء وإذكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة العامة.

وأهاب نادي القضاة بجموع الشعب المصري الحفاظ صون مكانة القضاء والذي سيظل حصن وملاذ كل مظلوم.

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