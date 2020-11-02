البحر الأحمر تكثف أعمال صيانة طريق الغردقة- رأس غارب لعودة المرور

تكثف محافظة البحر الأحمر من جهودها مع كل الجهات المعنية في صيانة طريق الغردقة- رأس غارب، التي انهارت أجزاء منه أمس الأحد، بسبب السيول والامطار الغزيرة التي قطعت الطريق في الكيلو 62 بمنطقة رأس البحار والكليو 40 بالجمشة جنوب منطقة جبل الزيت.

وأغلق حتى ظهر اليوم الاثنين، 3 طرق رئيسية بمحافظة البحر الأحمر، من بينها طريق (الغردقة- رأس غارب) في الاتجاهين والمؤدي لمحافظات القاهرة والسويس والوجه البحري، وطريق (الشيخ فضل- غارب) المؤدي إلى محافظة المنيا، وطريق (سوهاج- سفاجا).

من جهته، قال اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة، في تصريحات خاصة، إنه جاري إصلاح الطرق التي تأثرت من جراء السيول، حيث تم انتشال أتوبيسين من المياه بطريق (الغردقة- رأس غارب) عن طريق المعدات.

وأضاف رأفت أن 4 جمعيات استقبلت العالقين أمس عن طريق التضامن الاجتماعي برأس غارب.

وشهدت الغردقة أمس الأحد حالة من الطقس السيء سرعان ما بدأت في الهدوء مع سطوع الشمس، وانخفاض نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، حيث اختفت آثار الأمطار من شوارع المدن المختلفة التى هطلت فيها الأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة.

ومازالت مجالس المدن المختلفة بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري، تجري عملية إصلاح تلفيات ما أحدثته الأمطار والسيول على الطرق بالمناطق الجبلية البعيدة التي تبعد مئات الكيلومترات عن المناطق السكنية.