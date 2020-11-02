عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد ملاحقة الشرطة النمساوية، مساء اليوم الاثنين، منفذي الهجوم على كنيس يهودي وسط العاصمة فيينا.



وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في وسط فيينا، لافتة إلى اعتقال مشتبه به بشأن الحادث.



وقال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه «ليس واضحًا ما إذا كان معبد فيينا والمكاتب المجاورة هدف إطلاق النار»، مشيرًا إلى أنها «كانت مغلقة في ذلك الوقت».



وأفادت صحيفة «كرونين زيتونغ» النمساوية، مساء اليوم الاثنين، بوقوع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار في وسط العاصمة فيينا.





