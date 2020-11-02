 النمسا: اعتقال مشتبه به بشأن إطلاق النار على كنيس يهودي في فيينا - بوابة الشروق
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النمسا: اعتقال مشتبه به بشأن إطلاق النار على كنيس يهودي في فيينا

هديل هلال
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 10:49 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 10:49 م

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في وسط فيينا، لافتة إلى اعتقال مشتبه به، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

ونقلًا عن الفضائية، قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه «ليس واضحًا ما إذا كان معبد فيينا والمكاتب المجاورة هدف إطلاق النار»، مشيرًا إلى أنها «كانت مغلقة في ذلك الوقت».

وأفادت صحيفة «كرونين زيتونغ» النمساوية، مساء اليوم الاثنين، بوقوع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار في وسط العاصمة فيينا.

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