الأهلي يدرس تأجيل إرسال لاعبيه لمعسكر المنتخب

يدرس مسئولو الأهلي تأجيل إرسال لاعبي الفريق الدوليين إلي معسكر المنتخب الوطني الذي يأتي استعدادا لخوض مباراتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا.

ويسود اتجاه داخل الأهلي لتأجيل إرسال اللاعبين حتى موعد الأجندة الدولية المحدد لها يوم ٩ نوفمبر الجاري وفقا للوائح الاتحاد الدولي في هذا الشأن بدلا من إرسال اللاعبين بعد غد الأربعاء، للتواجد في المعسكر المفتوح.

ويخشى مسئولو الأهلي إرسال اللاعبين يوم الأربعاء، الأمر الذي قد يعرضهم للإجهاد العضلي، لذا هناك اتجاه لتأجيل إرسال اللاعبين إلي يوم ٩ نوفمبر.

يذكر أن المنتخب الوطني استدعى ٦ لاعبين من الأهلي لمعسكر مباراتي توجو وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.