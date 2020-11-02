متحدث الحكومة: مزيد من التشديد والحملات الرقابية على المقاهي والمطاعم

- سعد: غلق المطاعم والمحال التجارية والمقاهي في مواعيد محددة سيصبح دائما بغض النظر عن كورونا..



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد إجراء مزيد من التشديد والحملات الرقابية على المقاهي والمطاعم؛ للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا.



وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار إلى أن تساهل المطاعم والمقاهي والمحلات في التزام المواطنين بالإجراءات سيجعلهم يدفعون ثمن هذا السلوك في المستقبل.



ونوه إلى وجود قدر كبير من عدم الالتزام داخل هذه الأماكن، متابعًا: «من سيدفع ثمن هذا الأنشطة التي تتساهل الآن؟ ولو حدثت ردة وبائية فإنهم سيدفعون ثمنها بعد عودة قرارات الإغلاق».



وشدد متحدث الحكومة على أهمية الالتزام الآن لتفادي وضع أصعب في المستقبل، قائلًا إن قرار غلق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية في أوقات معينة تنظيمي.



ولفت إلى أن أزمة كورونا جعلت المواطنين يتقبلون هذا القرار، مضيفًا: «تم تطبيقه بشكل مؤقت والناس شعرت باختلاف ويطالبون بأن يصبح القرار شيئا دائما».



وأكد سعد، أن القرار سيصبح دائمًا بغض النظر عن كورونا، مع استمرار تطبيقه بعد الأزمة، قائلًا إن الخطة سيتم عرضها بعد غد على المجلس، وتحديد يوم تنفيذ القرار بمجرد الإقرار.



وأوضح أن الخطة ستشمل تحديد موعد لغلق المطاعم والأنشطة، إضافة إلى تطبيق غرامات على المخالفين، مستطردًا أن الموعد يختلف وفقًا للنشاط والمحافظة.



وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «مواعيد الغلق في محافظات الوادي والدلتا تختلف عن المحافظات السياحية ووفق مواعيد الفصول، وخلال فصل الشتاء سيتم الإغلاق ساعة مبكرًا عن الصيف».



وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية فيديو كونفرانس، وذلك بمشاركة وزراء الأوقاف والسياحة والآثار والتموين والتجارة الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والمالية والتنمية المحلية والداخلية والصحة والسكان والشباب والرياضة والدولة للإعلام والطيران المدني والتضامن الاجتماعي.