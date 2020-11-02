سنودن يعتزم التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية مع الاحتفاظ بالأمريكية

كشف إدوارد سنودن، مسرب المعلومات السرية من وكالة الأمن القومي الأمريكية، أنه يعتزم التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية إلى جانب الأمريكية.

وكتب على حسابه على موقع تويتر اليوم الاثنين: "بعد سنوات من الابتعاد عن والدينا، فإني لا أرغب أنا وزوجتي في الانفصال عن ابننا، ولهذا السبب، وفي عصر الأوبئة والحدود المغلقة، سنتقدم بطلب للحصول على جنسية مزدوجة أمريكية روسية".

وكتب سنودن على تويتر، أنه سيحتفظ هو وزوجته بالجنسية الأمريكية، وأضاف: "سنربي ابننا على قيم أمريكا التي نحبها - بما في ذلك حرية التعبير عن رأيه، وأنا أتطلع إلى اليوم الذي يمكنني فيه العودة إلى الولايات المتحدة، حتى يمكن جمع شمل الأسرة".

وينتظر سنودن _37 عاما_ مولودا قريبا، ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن أناتولي كوتشرينا محامي سنودن القول إن الطفل سيحصل على الجنسية الروسية.