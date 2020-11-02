البحر الأحمر: الدفع بمعدات لصيانة طريق رأس غارب-الغردقة لإعادة فتحه اليوم

تواصل محافظة البحر الأحمر بمختلف أجهزتها التنفيذية أعمال الصيانة وإصلاح المناطق التي تضررت من السيول بطريق الغردقة-رأس غارب تمهيدا لإعادة فتحه أمام الحركة المرورية.

وذكر بيان لمدينة الغردقة اليوم الاثنين ، إن رئيس المدينة عاطف وجدى توجه اليوم إلى منطقة العمل بالكيلو 60 طريق جبل الزيت للاشراف على العمل في صيانة الطريق، حيث تم دفع معدات ولوادر الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وهيئة الطرق وشركات البترول لسرعة الانتهاء من تجهيز الطريق لسرعة تشغيله من جديد تنفيذا لتوجيهات عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة إعادة فتح طريق الغردقة-رأس غارب القاهرة.

وأشار البيان إلى أن معدات الوحدة المحلية تقوم بسحب وإزالة تراكمات المياه وإعادة ترميم الأجزاء المتهالكة والنحر في الطريق نتيجة تدافع المياه.

وكانت محافظة البحر الأحمر قد أغلقت أمس طريق الغردقة-رأس غارب احترازيا لحماية المواطنين والمركبات بسبب الأمطار والسيول وبدأت أعمال الصيانة لإعادة فتح الطريق اليوم.