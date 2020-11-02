تحدث أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد عن الخسارة بهدف نظيف على ملعبه أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي :"في الشوط الأول، لم نكن جيدين أبدًا. غاب عنا الحدة والإيقاع المستوى، لقد كانوا أفضل منا وخلقوا فرصتين. في الشوط الثاني، لم يبدوا أنهم سيسجلون، باستثناء ركلة الجزاء. لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني ولكن كان لا يزال يتعين علينا اللعب بقوة أكبر".

وأضاف :"لماذا لم نقدم أداءًا جيدًا ؟ هناك العديد من الأسباب. بالطبع، ولكن قد يكون هذا سببًا عندما تلعب جيدًا وتعتقد أن الأمور ستسير في مصلحتك دون عناء. لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها الأمور لأن هذه كانت مباراة كبيرة وهم فريق جيد للغاية. يجب أن تكون في المستوى تمامًا في كل شيء".

وواصل :"التشكيل يتم تحديده طبقًا للمنافس. يعتمد ذلك على الفريق الذي تلعب ضده وكيفية تنفيذ هذه الخطة بنفسك. بالطبع، كنا اليوم مهملين للغاية، فقد ضيعنا الكثير من التمريرات وتبادل المراكز كان غائبًا. الكثير من الأشياء يمكن أن تسوء في مباراة كرة قدم ربما حدث خطأ ما معنا".

وواصل :"نحن نعلم أن هناك سببًا خلف نجاح الفرق الكبيرة في كرة القدم. تقديم الأداء الجيد مرارًا وتكرارًا ولكن هذا غير ممكن. وصلنا لذروة الأداء في مباراة باريس سان جيرمان، كان الأمر جيدًا بعض الشيء ضد تشيلسي وكنا جيدًا جدًا ضد لايبزيج. اليوم خسرنا وهنا غابت الاستمرارية. هذه هي نوعية اللاعبين التي لدينا، واليوم، لم نحصل على الاستجابة التي كنا نأملها".

وأكمل :"ركلة الجزاء على بوجبا ؟ هيكتور بيليرين كان في طريقه للخروج من منطقة الجزاء وبول يعرف أنها ركلة جزاء سهلة لا تستحق هذا التدخل. على غرار كرة نيمانيا ماتيتش، الذي كاد أن يحصل على ركلة جزاء وكان هناك تدخل أكثر مما فعل بول، لكن هذا قرار آخر".

وتابع :"لا يمكن تقييم مستوى اللعب في الذهاب والإياب حقًا مع عدم وجود مشجعين في الملعب. بالتأكيد، 100% هو عامل كبير. لا يمكنك حقًا النظر إلى ذلك، ويمكنك فقط إلقاء نظرة على الإحصائيات لمعرفة عدد الانتصارات خارج ملعبنا مقارنة بالانتصارات على ملعبنا. ربما تكون النسبة بين 60-40. لذا فإن مستوى اللعب خارج وداخل ملعبنا لا يعني الكثير حقًا. لعبنا بشكل خيالي ليلة الأربعاء والآن نخسر".

وأردف :"نحن بحاجة للحصول على نقاط من كل المباريات، ففي الموسم الماضي أيضًا، لم نحقق الفوز الثالث حتى المباراة العاشرة، والآن لعبنا ست مباريات وحققنا مرتين فقط. نحن بحاجة إلى التركيز على مواجهة إيفرتون الأسبوع المقبل".

وعن تطور الفريق في 100 مباراة تحت قيادته، قال سولسكاير :"ليس من وظيفتي أن أقول هذا - يمكن للجميع الحديث عن هذا. أنا أنا فقط أواصل العمل في المرحلة التالية. بالنسبة لي، هناك مجموعة جيدة تريد الفوز وتريد المضي قدمًا وتريد العمل بجد واليوم يعودون إلى منازلهم وهم محبطون. أنا أعرف هؤلاء الأولاد وسيعودون إلى تحقيق الانتصارات".

وأتم سولسكاير :"بالنسبة لي، كانت النتيجة تبدو 0-0. الشوط الأول، شعرنا بخيبة أمل كبيرة من الأداء الذي قدمناه. الشوط الثاني، اعتقدت أننا قدمنا أداء أفضل. كنا نضغط عليهم. بالطبع، تم احتساب ركلة جزاء من تدخل بسيط وهو أمر مخيب للآمال وغير ضروري حقًا، لكن مثل هذه الأشياء تحدث. أعرف هؤلاء اللاعبين جيدًا. سيصابون بخيبة أمل الليلة وسيعودون إلى عائلاتهم لكنهم سيكونون مستعدين مرة أخرى ليلة الأربعاء لمباراة كبيرة [ضد اسطنبول باشاك شهير في تركيا] ".